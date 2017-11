Ühe ajaloo suurima finantskelmi ohvrid saavad vaikselt oma raha tagasi. Kelle käest see tuleb?

Bernie Madoff kuulub tõenäoliselt ajaloo kolme kõige suurema finantskelmi sekka. Tema Ponzi-skeem kestis kaua ja ta tõmbas naha üle kõrvade enam kui 24 000 inimesel. Pärast Madoffi süüdi mõistmist lõi USA valitsus tema ohvritele mõeldud fondi, et nende kahjusid vaikselt kinni maksma hakata. CNN Money annab teada, et üks suur makse on äsja ka teele saadetud. Kust kohast tuleb fondi raha?

Valitsus on lubanud fondi kokku koguda ligi 4 miljardit dollarit. CNN Money annab teada, et 722 miljonit dollarit on kannatanutele ka välja makstud.

Kust aga raha tuleb? Seda selgitas peaprokuröri asetäitja Rod Rosenstein:

„Me oleme suutnud koguda miljardeid dollareid kolmandatelt osapooltelt, aga mitte Madoffilt endalt. Selle raha suuname me nüüd edasi kümnetele tuhandetele kannatajatele. See on ajaloo suurim võõrandatud vara ohvritele tagasi andmine," ütles ta.

Niisiis ei saada raha mitte Madoffilt endalt vaid erinevatelt kaasosalistelt ja pankadelt. Madoffi afääri võrgustik oli väga suur ning nii lõppenud kui veel käimas olevaid kohtuasju on palju. Valitsus on lubanud kokku ajada 4 miljardit, kuid seegi oleks vaid viiendik sellest kahjust, mida Madoff tegi. Räägitakse umbes 20 miljardist dollarist investoritelt röövitud rahast.

Samal ajal tegutseb ka eraalgatus Madoff Recovery Initiative. Neilgi on sama eesmärk. Mõlemad on saanud raha näiteks JPMorgan Chaselt, millelt kohus nõudis välja 1,7 miljardit dollarit, et need ei takistanud Madoffit kui panga klienti.

On aga ka eraisikutelt konfiskeeritud vara. Madoffi kuritegudest väidetavalt enim kasu lõiganud Jeffry Picowerilt konfiskeeriti 2,2 miljardi eest vara. Tänaseks on mees juba surnud. Samas ei ole mitmeid inimesi, kellelt vara on konfiskeeritud, süüdi mõistetud ega plaanita seda ka teha. Tegemist on vastuolulise teemaga. Wall Street Journali kolumnis Rosenstein kaitses seda taktikat:

„Mitte kõik, kelle omanduses on illegaalset vara, ei pea kriminaalkorras karistatud saama. Mitmed kurjategijad kandivad sel moel saadud vara sugulastele, sõpradele või kasutavad nad muid vahemehi. Sellistel puhkude on meil õigus vara konfiskeerida ning võib ka olla, et neid inimesi kohtus süüdi mõista ei ole mõistlik või kohane."

Samal ajal kannab Madoff vanglas 150-aastast karistust.