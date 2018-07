Ühe ajastu lõpp: Venemaa Raudteed lõpetab platskaardivagunite ostu

2020. aastal tahab Venemaa Raudteed hakata ostma uut tüüpi kahekorruselisi vaguneid, kus saab olema kolm erinevat teenindusklassi: 4-kohaline kupee (platskaardihinnaga), 1-kohaine kupee (kupee hinnaga ning kallim 1-2-kohaline mugavuskupee personaalse vannitoaga.

Praegu kasutuses olevatel kahekorruselistel vagunitel on 4- ja 2-kohalised kupeed. Venemaa Raudteed lubab, et uutes vagunites saab reisijatel olema täiesti uus mugavustase.

Lisaks kaasaegsele disainile paraneb 2020 vagunil salongi vibro- ja heliisolatsioon.

Magamisaseme laius suureneb 4-kohalises kupees 10 cm võrra ning teistes klassides 20 cm võrra.

Venemaa Raudteede arvestuste kohaselt väheneb uute vagunitega reisijateveo omahind 9-10%, kuid absoluutnumbreid ettevõte ei täpsusta.

Venemaa Raudteede pressiteenistusest kinnitati Ärilehele, et tõepoolest selline plaan on, kuid praegu töötatakse alles välja vagunite ja sisustuse üldist kontseptsiooni. Muuhulgas töötatakse välja ka uue platskaardivaguni kontseptsiooni. Ettevõte kinnitab, et kui toomise otsus langetatakse ning uued platskaardivagunid ostetakse, siis jäävad sõiduhinnad samaks, sest neid reguleerib riik.

2017. aastal olid Venemaa Raudteede reisijateveo kulud 18,7 miljardit rubla ( ettevõtte üldised kulud olid 1,56 triljonit rubla) ning tulud 21,8 miljardit rubla.

Praeguse põlvkonna ühekorruselised vagunid maksavad umbes 45-50 mijonit rubla, kahekorruselised 70-80 miljonit rubla. Uue põlvkonna vagunid on 15-20% kallimad, usub agentuuri Infoline-anaüüs peadirektor Mihhail Burmistrov.

2025. aastaks loodab Venemaa Raudteed suurendada reisijateveo mahte eelmise aastaga võrreldes 27% ning vedada kokku 1,4 miljardit inimest.