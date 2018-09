Ühe firma lugu. Kuidas Apple'i tooteid müünud ettevõte sattus tuntud tankisti hambusse

Selle aasta esimeses kvartalis tegi Nadory Kaduna OÜ veel üle 300 000 euro käivet ja seal töötas 2 inimest. Aasta algusest saati on osaühingul kaelas ligi 5 000 eurone maksuvõlg ja esitamata on jäänud 2016. aasta majandusaasta aruanne. Kvartali lõpus jäeti firma Lauri Hansbergi kätte ja tänaseks pole seal ei käivet ega töötajaid. Firma varasem nimi oli Ishop.ee OÜ ja see haldas Apple tooteid müüvat e-poodi. Tänaseks on selle e-poe aadress leitav hoopiski Contigo Eesti OÜ profiililt ning seda ettevõtet juhib Marko Priks.

Jekaterina Priks toimetab täna aga hoopiski sootuks uue Priks OÜ eesotsas, mis on samuti jätnud riigile tasumata ligi 5000 eurot maksuraha. Huvitav kas ka see ettevõte rändab peagi Lauri Hansbergi embusesse?

Lauri Hansberg alustas äritegevusega juba 9 aastat tagasi, olles tol ajal 27-aastane. Kokku on ta aastate jooksul juhtinud 204 ettevõtet, millest täna on 189 ettevõtte juhatuses ja 92 neist on aktiivse majandustegevusega (sh.käibemaksukohuslased). 151 tema firmat on omadega ummikus, seega pole ilmselt ka Nadory Kaduna OÜ jaoks tulevikul midagi helget varuks.