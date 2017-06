Ühele jõukale mehele on 2017. aasta esimene pool olnud eriti raske

2017. aasta on üldiselt maailma ülirikastele olnud hea. Esimese 30 seas on vaid kaks nime, kel on sel aastal vara väärtus vähenenud. Nendeks on IKEA-kuningas Ingvar Kampard ja investor George Soros. Üks mees rikaste 500 on aga pidanud taluma erilisi piinu.

Bloombergi miljardäride indeksist on näha, et Kampard on poole aastaga jäänud 269 miljoni dollari võrra vaesemaks, Soros 844 miljoni võrra. See on aga hoopis teine maailm, sest päevaga võivad need mehed ja naised võita või kaotada sadu miljoneid. Venelane Aleksei Mordašov jäi näiteks eile ilma 556 miljonist dollarist. Ta on maailma rikkurite tabelis 67. kohal.

Suurimate kaotajate 2. kohal on Stefan Persson, maailma rikkuselt 39. inimene. Rootslane on kaotanud sel aastal 2,79 miljardit dollarit. Härra Persson on Hennes & Mouritzi ehk H&Mi suurim aktsionär ja nende president. H&Mil ei ole kõige parem aasta. Ehk on selle teine pool parem.

Kõige viletsam on 2017. aasta olnud aga ameerika energeetikamogul Harold Hammile. Ta on ettevõtte Continental Resources president ja Bakkeni naftaväljade suurim rentija. 71-aastasel mehel on olnud keerulised aastad. Kui veel 2014. aastal oli ta üks enim vara kasvatanud ärimehi, siis peagi hakkas kõik minema allamäge. Esiteks kukkus kolinal nafta hind, teiseks pidi ta lahutusprotsessi järgselt oma naisele maksma miljard dollarit. Hammist räägiti Trumpi preidentuuri algusajal ka kui võimalikust energeetikaministrist.