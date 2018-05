Ühendemiraatide ärimehed väisavad Eestit

Eestisse saabus Araabia Ühendemiraatidest (AÜE) kolmepäevasele visiidile kõrgetasemeline äridelegatsioon. Dubai Kaubandus-Tööstuskoja poolt juhitud ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) abil korraldatud visiidil kohtutakse Eesti ettevõtjate ning riigi esindajatega, et edendada kaubandussuhteid ja leida uusi koostöövõimalusi.

„AÜE ja Dubai on hetkel üks kõige kiiremini arenevaid piirkondi maailmas ning Dubai on kasvamas võimsaimaks ärikeskuseks Lähis-Idas. Eesti eksport AÜEsse on viimastel aastatel kasvanud mitmeid kordi ning Eesti ettevõtted näevad sealsetel turgudel uusi ärivõimalusi. Eelkõige on huvitatud IT, kaitsetööstus ja toiduainesektor,“ ütles EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane.

„EASi jaoks on see visiit hea võimalus tuua kokku ettevõtted, kes otsivad endale Eestist koostööpartnereid ja soovivad Dubai kaudu siseneda Lähis-Itta. Hea on näha, et ärisidemeid soovib tugevdada ka AÜE pool. Viimase märgiks on kõrgetasemeline kaubanduskoja ja ettevõtete visiit Eestisse,“ lausus Rebane. Sidemete tihendamiseks plaanib Eesti avada järgmisel aastal saatkonna Abu Dhabis ja EASi esinduse Dubais.