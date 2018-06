Ühendkuningriigi majandus kaotab Brexiti tõttu 440 miljonit naela nädalas

Mudeli potentsiaalsete puudustena tõi mõttekoda välja 0,5-protsendilise standardhälve ning Brexitiga kaasnenud võimalikud "positiivsed šokid" vaadeldud riikide majandustele, mis küll ei tohiks märkimisväärsed olla, eriti arvestades, et sarnaselt Ühendkuningriigiga, on ka vaatluse all olnud majandused Euroalast väljas. Niisiis toobki mõttekoda välja, et lähtudes jaanuaris lekkinud ÜK enda valitsuse majandusanalüüsist, mis prognoosis ühe kaotatud kasvuprotsendi kohta vajadust 11 miljardit naela võlga võtta, oleks nende saadud 2,1-protsendilise kaotatud majanduskasvu tingimustes aastane lisavõla vajadus 23 miljardit naela või siis 440 miljonit naela nädalas.

Loe veel

Lisaks toob mõttekoda välja, et isegi ÜK enda fiskaalse järelevalvega tegelev Eelarvevastutuse Kontori (Office for Budget Responsability) hinnangul võib Brexiti järelmina oodata eelarvedefitsiidi ning riigivõla kasvu, mis peaks riigile tähendama kas maksutõuse või kulude kärpimist. Seda ning 40 miljardi suurust EL-ist lahkumise hinnasilti arvestades, peab mõttekoda Boris Johnsoni plaani ÜK tervishoiusüsteemi suures koguses raha pumbata, ebaadekvaatseks.