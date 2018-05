Ühendkuningriik testib turgu 53-aastase võlakirjaga

Suurbritannia proovib tuua turule pikima kestvusega võlakirja, et lukustada laenukulud praegusel madalal tasemel, kirjutab Bloomberg.

Valitsuse emiteeritavad võlakirjad lunastataks 2071. aastal. Seni on kauem kehtiv võlakiri 2068. aastal lunastatav paber. Et võlaintressid pole kaugel rekordmadalatelt tasemetelt, püüab Suurbritannia sarnaselt teiste riikidega lasta välja pikemaid võlakirju.

Mullu septembris turustas Austria edukalt saja aastast võlakirja.

„Võlaemitentide poolt on soov lasta välja väga pikaajalist võlga, et lukustada nii kauaks kui võimalik ajalooliselt madalaiad intresse,“ ütles UBSi Suurbritannia makrostrateegia juht. „Investorid on juba pikalt alates finantskriisist kannatanud madala tootluse käes, mistõttu neid võib huvitada mistahes kõrgem intress pikaajaliste paberite puhul.“

Suurbritannia 30-aastase võlakirja tootlus on alla kahe protsendi, jäädes maha 2,5 protsendisest inflatsioonist.

Võlakirjade turustamine peaks algama sündikaadi vormis 14. mail algaval nädalal.