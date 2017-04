Ühendpanka liituva panga kasum viskas võimsa hüppe

DNB Panga esimese kvartali puhaskasum kasvas Eestis aastaga 85 protsenti, 1,9 miljonile eurole. Kasum tulenes peamiselt liisingu portfelli kasvust, kulude vähenemisest ning laenuportfelli kvaliteedi paranemisest, teatas pank.

Panga hoiuseportfelli maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kümme protsenti, moodustades 331 miljonit eurot. Suurima kasvu tegi esimeses kvartalis läbi liising, mille portfelli maht kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,5 protsenti, 227 miljoni euroni.

DNB liisinguvaldkonna juhi Jaan Liitmäe sõnul on lisaks uute autode ostmisele stabiilselt kasvanud ka sõiduautode liisimine, mis jaguneb üsna võrdselt eraisikute ning ettevõtete vahel. Liisingu portfelli mahtude tõusu toetasid esimese kvartalis oluliselt tehingud tööstusseadmete ja ehitusmasinate valdkonnas. “Eesti tööstussektor liigub avaliku sektori hangetega ühes rütmis, mistõttu on ka täiesti ootuspärane, et just tööstusseadmete liisimine saab kevadeti hoo sisse,” selgitas Liitmäe.

2015 aastal läbis DNB Pank Eestis strateegia muudatuse, mille käigus loobuti jaeturust, keskendudes korporatiiv- ning liisinguklientide teenindamisele. Tänu strateegia muudatusele on vähenenud kulud, paranenud laenuportfelli kvaliteet ning kasvanud liisingu ja hoiuseportfellid.

“Eesti ettevõtete tööjõukulud tõusevad ning kasumid langevad. Ettevõtlus tervikuna ja eriti töötlev tööstus vajab hädasti investeeringuid tootmisprotsesside uuendamisse ning automatiseerimisse. Sellised otsused nõuavad ka head finantspartnerit ja nõuandjat,” selgitas DNB Eesti juht Ivars Kapitovičs. DNB on läbimas muutusi, mille tulemusel DNB ja Nordea Baltikumi ärid ühendatakse ning luuakse uus Luminor pank.

"Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset teenindust, et vastata jätkuvalt oma äriklientide ootustele. See on ka hea alus uue panga tekkeks,” selgitas Kapitovičs.