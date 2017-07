Ühendpanka minev DNB kasvatas Eestis hoogsalt kasumit

DNB panga 2017. aasta esimese kuue kuu kasum Eestis enne maksustamist oli 5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 64 protsenti. Kasumi suurenemine tulenes peamiselt netointressitulude kasvust ning tegevuskulude vähenemisest.

Panga hoiuseportfelli maht jäi samale tasemele möödunud aasta lõpuga, moodustades 331 miljonit eurot. DNB panga laenude netomaht ulatus 2017. aasta teise kvartali lõpuks 535 miljoni euroni.

Varasemalt kogunenud kasumi arvelt maksis pank 2017. aasta esimesel poolaastal 6 miljonit eurot dividende. Dividendide väljamakselt tasus pank tulumaksuna 1,5 miljonit eurot. Panga puhaskasum 2017. aasta teise kvartali lõpuks oli 3,5 miljonit eurot.

DNB Eesti juht Ivars Kapitovičs rääkis, et Eesti majandusel on esimesel poolaastal läinud hästi – sisemajanduse kogutoodang kasvas kiiresti, välisnõudlus on tugevnenud ja tänu sellele suurenesid ka ettevõtete tootmismahud. “Samuti näeme investeerimisaktiivsuse tõusu. Seda toetab jätkuvalt soodne finantseerimiskeskkond – intressimäärad on madalad ning pankade laenutingimused ettevõtetele soodsad. Tõusma hakanud hinnad tasakaalustavad mõnevõrra vähenenud palgasurvet. Ettevõtete jaoks on jätkuvalt väljakutseks kasumlikkuse suurendamine, kuid võrreldes aasta varasemaga on olukord täna oluliselt kindlam. Loodame näha investeeringute jätkumist ning senisest veel intensiivsemat fokusseerimist tootlikkuse suurendamisele," rääkis ta.

Kapitovičsi sõnul annavad DNB panga head tulemused kindla positsiooni DNB ja Nordea ühendpanga Luminor käivitamisele. DNB ja Nordea liitumine plaanitakse viia lõpule oktoobris. Ühendpanka hakkab Eestis juhtima Gunnar Toomemets. DNB on tegutsenud Eestis kümme aastat keskendudes korporatiiv- ja liisinguklientide teenindamisele.