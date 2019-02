Ühing: töötajate puudus põhjustab Helsingi lennujaamas turvariski

Helsingi lennujaamatöötajate sõnul on tööjõuprobleemid nii tõsised, et nad on nõus sellest rääkima vaid anonüümselt, kirjutab Yle.

„Kõige suurem probleem on tohutu töötajate puudus," ütles üks tollitöötaja ja lisas, et seetõttu pääseb ilmselt läbi ka salakaupa.

„Siin on ka liiga vähe narkokoeri, ainult ühe terminali jaoks korraga," lausus teine töötaja.

Tolliametnike Ühing on teadlik puudustest lennujaamas. „Me oleme mures, järelevalvetöötajate pärast ja kuidas ressursse suunatakse," sõnas ühingu juht Jari Nieminen.

Lennujaama tollijärelevalve juht Mikko Grönbergi sõnul pole lennujaamas salakaubaga probleemi. „Kauba maht on nii suur, et paar töötajat ei muuda midagi. Õigem oleks investeerida paremasse tehnikasse," selgitas ta.

Ressursipuuduse põhjus ulatub kümne aasta taha, mil kulusid kärbiti. Aastate jooksul on mitmed töötajad pensionile läinud ja uusi hakati värbama alles eelmise aasta lõpus.