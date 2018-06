Ühisrahastaja Linnupõld: Euroopa pankade bilansid on saasta täis. Meie teenuse vastu tuntakse seal suurt huvi

Kinnisvara ühisrahastus on maailmas küllaltki uus nähtus. Kui Loit Linnupõllu loodud Crowdestate sellega täpselt neli aastat tagasi Eestis turule tuli, ei teatud ühisrahastusest veel suurt midagi. Nüüd on erinevat ühisrahastust aga üha rohkem märgata. Kui kinnisvararingkondades on pikalt kartusega oodatud, millal käib esimene suur pauk ja mõni selline projekt investoreid kõrvetab, siis siiani on kõik läinud peaaegu veatult. 77 projektist vaid ühega on suuremaid probleeme ja teise puhul on lõplik tulusus oodatust veidi kehvem. Üldiselt on seis aga kadestamisväärne. See ei tähenda, et laksu ei tule. Ärileht istus Linnupõlluga maha, et arutada, kuhu ühisrahastus jõudnud on ja kuhu kitsaks jääma hakkavalt Tallinna turult edasi minna võiks.