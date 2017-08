Ühisrahastusplatvorm EstateGuru läks laenu tähtajaga juba teist korda lõhki

Paar nädalat tagasi pikendas ühisrahastusplatvorm EstateGuru kahe kuu võrra hapuks läinud Toome puiestee laenu. Tänaseks on ka see pikendatud tähtaeg möödas, kuid raha pole tagasi makstud, kirjutab Äripäev.

„Nagu karta oli, läks EstateGuru Toome puiestee projekt üle juba edasilükatud tähtaja, milleks oli 28. juuli,“ pahandas üks Äripäeva lugeja. „Samuti ei ole firma mingit informatsiooni andnud – tundub, et esimene must lammas jõuab meile järjest lähemale,“ nentis anonüümseks jääda soovinud vihjesaatja. Ta lisas, et kuna investoritele informatsiooni ei jagata, siis ta kahtleb, kas ühisrahastusplatvorm on ikka arendajaga pidevalt kontaktis, ning muretses, et projekt libiseb EstateGurul käest.

Toome puiestee arenduse tarbeks kaasas OÜ Omale, mille juhatusse kuulub Urmas Labande, EstateGuru 294 investorilt 224 000 eurot, et omandada ja edasi arendada Nõmmel asuvat villat. Plaan oli see 153 000 euroga korda teha ning hiljem villa müüa või rendile anda. Prognooside kohaselt pidanuks kinnisvara väärtus kerkima 765 000 euroni.

