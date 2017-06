Ühistupanga nõukogu esimees: peatsed valimised lisavad Jüri Mõisa arvamustele emotsionaalsust

Eesti Ühistupanga nõukogust välja visatud Jüri Mõis ütles täna Äripäevale, et isegi kui Ühistupank tegevusloa saab, ei saa sellest kunagi panka. Ühistupanga nõukogu esimehe sõnul on lihtsalt nende nägemused panga loomisest erinevad.

Ühistupanga nõukogu esimees Mae Hansen on veendunud, et Eestis on vaja ühistulist panka. "Ühistulisel alusel tegutseval ja Eesti kapitalil põhineval pangal on oma selge nišš Eesti finantsmaastikul olemas."

"Küsige mõnelt tublilt Eesti paarikümne töötajaga ja peamiselt teenuseid pakkuvalt ettevõttelt, kellel ei ole mahukat põhivara - kui lihtne on Eesti kommertspangast laenu saada. Ilma põhivarata, mida pantida, või isikliku käenduseta on seda praktikas peaaegu võimatu saada. Riigi poolt laiali jagatavat maksumaksjate raha EASi, KIKi või teiste sarnaste igaaastaselt kümneid või isegi sadu miljoneid eurosid jagavate organisatsioonide käest saada on palju tõenäolisem."

"See on tegelikult Eesti majanduse jaoks suur probleem, sest nii mõeldakse rohkem projektikirjutamise nõuete, mitte klientide vajaduste peale. Kui meil olemas nii suured riiklikud rahajagamise institutsioonid, samuti Kredex, siis tundub, et Eesti finantsturul on olulised turutõrked olemas. Muidu ju riik selliste tegevusmahtudega finantsturul ei tegutseks. Ärilistel alustel tegutsev ühistuline pank aitab kindlasti neid turutõrkeid vähendada," ütles ta.

"Tean, et ka Jüri Mõis saab aru ühistulisel alusel tegutseva panga vajalikkusest, lihtsalt meie nägemused selle panga loomisest on erinevad. Ja peatsetel valimistel osalemise soov lisab Jüri arvamustele omajagu emotsionaalsust," ütles ta.