Ukraina eemaldas nii Eesti kui Läti kahtlaste riikide nimekirjast. Ratas: mulle kinnitati, et see oli kahetsusväärne juhtum

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman kinnitas täna peaminister Jüri Ratasele, et Eesti on kiirkorras eemaldatud madala maksumääraga riikide nimekirjast ning kõik Eesti ja Ukraina vahel aasta algul tekkinud arusaamatused maksuküsimustes on lahendatud. Ka Läti on nimekirjast eemaldatud

„Mul on väga hea meel kinnitada kõigile Ukrainas tegutsevatele Eesti ettevõtjatele, et Eesti on eemaldatud niinimetatud maksuparadiiside nimekirjast, kuhu sattusime ekslikult aasta alguses," teatas peaminister Jüri Ratas.

"Ütlesin eelmisel nädalal peaminister Groismanile ning Davosis Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul president Petro Porošenkole ja rahandusminister Oleksandr Danõljukile, et Eesti tuleb viivitamatult sellest nimekirjast eemaldada. Mul on hea meel, et Ukraina kolleegid tegutsesid kiiresti. Esmaspäeval selgitasid olukorda ka Eesti ja Ukraina rahandusministeeriumite ametnikud.

Ratas lisas Ärilehele antud kommentaaris, et küsis ka eelmisel nädalal Davosis Ukraina rahandusministriga kohtudes, kuidas Eesti sellisesse nimekirja üldse sattus? "Ta ütles, et nad on muutmas oma maksusüsteemi, aga see, et Eesti ja Läti sinna üldse sattusid, on kahetsusväärne. Nii teatatigi mulle täna Ukraina valitsuse istungil otsustatust, et meid Lätiga sellest nimekirjast eemaldati."

Loe veel

Ratase sõnul on hea uudis meie ettevõtjatele. "Mõru pill on see, et Eesti on nimekirjas olnud kuu aega. See on pärssinud ettevõtjate tegevust ja toonud arvestatavaid kulutusi. See, et oli väga keeruline ja ühel hetkel ka täiesti võimatu teha kasvõi pangaülekandeid, on olnud negatiivne asjade käik."

Ratase sõnul tegelesid asjaga nii Eesti kui Läti välisteenistused selle küsimusega koos.

Ärileht kirjutas hiljuti, kuidas Ukraina on lisanud Eesti kahtlaste riikide nimekirja. Eesti välisministeerium ütles esialgu ehk 14. jaanuaril, et tõenäoliselt on tegu tehnilise otsusega, mis annab Ukraina maksuhaldurile lihtsalt varasemast rohkem õigusi. Ent peagi selgus, et olukord on palju tõsisem.

Toona ütles ka Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu, et ametlikku nimekirja sattumise põhjus see, et Ukraina käsitleb meie reinvesteeritud kasumi maksuvabastuse tõttu meie ettevõtte tulumaksumäära 0%-na. Meil aga maksustatakse kasumit teatavasti dividendi väljavõtmisel ja süsteem ei võimalda makse vältida. „Seetõttu leiame, et oleme nimekirja sattunud ekslikult."