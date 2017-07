Ukraina erastab: riik pani energeetikafirmade osalused enampakkumisele

Ukraina riigivara fond kuulutas välja energeetikaettevõtete erastamise.

Müüki lähevad kaheksa energiafirma osalused. Müüki on pandud 25% aktsiapakid järgmistes ettevõtetes: Odessaoblenergo, Donetskoblenergo, Donbasenergo, Sumiolenergo, Dneproenergo, Dneprooblenergo, Zapadenergo ja Kiievenergo, vahendab Newsru.

Osaluste alghind enampakkumisel jääb 143 miljoni ja 759 miljoni grivna (4,7 miljonit– 25 miljoni eurot). Kõige kallimalt on hinnatud Kiievenergo aktsiad, Donetskoblenergo aktsiapakk on kõige odavam.

Erastamiseks ettevalmistatud ettevõtete aktsiapakkide kogussumma on 112 miljonit eurot.

Varem on Ukraina majandusministeerium avaldanud aastatel 2017.-2020. aastatel erastamisele minevatele ettevõtete nimekirja, kus on kokku 893 ettevõtet.