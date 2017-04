Ukraina julgeolekuteenistus otsis läbi Eesti suurettevõtja partneri kontori

Ukraina julgeolekuteenistus SBU otsis läbi Eesti ärimehe Hillar Tederi Ukraina äride partnerfirma Dragon Capital kontori seoses ebaseadusliku tarkvara müügi ja levitamisega.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas eile kodulehel, et kaheksat ettevõtet kahtlustatakse Vene päritolu nuhkvara (spyware) edasimüümises ja kasutamises. Selle kriminaalasjaga seoses otsiti läbi kahtlustatavate firmade kontorid ning arestiti arvuteid ja dokumente.

Kogutud materjal näitab SBU teatel, et ettevõtted kasutasid Vene päritolu nuhkvara illegaalseks informatsiooni hankimiseks. Uurimine jätkub eesmärgiga teha kindlaks kui palju kahjustati Ukraina rahvuslikke huve, teatas SBU.

SBU ei nimetanud oma teadaandes ühtki firmat. Aga ajakirjanik ja censor.net kaastööline Juri Butusov avaldas oma Facebooki kontol, et läbiotsimine toimus Hillar Tederiga seotud investeerimisfirmas Dragon Capital.

Butusov kirjutas samuti, et nuhkvara leidmine võis olla SBU-le vaid ettekääne läbiotsimiseks ning et tegelik põhjus on ilmselt Tederi konflikt kaubanduskeskuse Skymall pärast võimuringkondades sooje suhteid omava Andrei Adamskiga.

Tederile kuulub investeerimisfirmade kaudu kaks kolmandikku Skymalli omanikettevõttest Arricano. Dragon Capital on ühe kuuendiku Arricano omanik.