Ukraina pank klientidele: käige jala!

Säästjad teavad, et hoiuseintressid saavad nii tõusta kui langeda, kuid tavaliselt sõltub see majnadustsüklist mitte kontoomaniku füüsilisest aktiivsusest.

Pank tahab, et lisaks rikkamaks saamisele oleks kliendid ka tervemad. Mobiilipanga kaudu on umbes 1500 säästjat nüüd kohustatud iga päev kõndima vähemalt 10 000 sammu päevas. Klientide telefonis on terviseäpp, mis jälgib liikumisaktiivsust. Monobank saab sealt igapäevaselt infot. Kes käib 10 000 sammu päevas, selle muutuvhoiuseintress on 21 protsenti. Kui kolme päeva jooksul pole ühelgi päeval tehtud 10 000 sammu, siis kukub intress 11 protsendile.

„Tavaliselt teeb hoius sind rõõmsaks vaid hoiuseperioodi lõpus, aga selle hoiusega rõõmustad iga päev, kuna näitad endale, et oled pühendunud,“ ütles the Guardianile Kiievis kõndiv ja spordihoiusele intressi koguv Aleksei Drozdov.