Ukraina pank nõuab kohtu kaudu audiitorfirmalt hiigelsummat

Ukraina suurim pank PrivatBank teatas täna, et nad nõuavad kohtu kaudu kolm miljardit dollarit PwC Ukraina ja Küprose tütarfirmadelt, kes auditeerisid panka aastatel 2013-2015, kirjutab Reuters.

Kiiev on juba karistanud PwC, keelates audiitorfirmal Ukraina pankade auditeerimise selle eest, et nad ei suutnud märgata PrivatBanki eksimusi. PwC hinnangul on selline keeld põhjendatamatu.

„PrivatBank on kannatanud tõsistes ja ulatuslikes rikkumistes mida PwC ei avastanud,“ teatas pank. „Nõue PwC vastu kujutab endast järgmist sammu, et saada kompensatsiooni suurte kahjude eest, mis langes osaliselt koormana Ukraina riigi õlule.“

PwC Ukraina ja Küprose üksused ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele.

Ukraina keskpanga andmetel läksid üle 95 protsendi panga poolt antud laenudest endiste omanike ja nendega seotud ettevõtetele. Panga endised aktsionärid Ihor Kolomoisky ja Gennadiy Bogolyubov protestisid panga natsionaliseerimise vastu, teatades, et keskpank on hinnanud PrivatBanki tervist valesti.