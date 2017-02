Ukraina tahaks muutuda sularahata ühiskonnaks, kuid seda takistab varimajanduse vohamine, kirjutab Bloomberg.

Varsti peale sularahatehingutele piiri kehtestamist, et piirata halli turgu, teatas Ukraina maksuameti juht ajakirjanikele, et tema küll ei julge sääste pangas hoida. Vastavalt 2016. aasta majandushuvide deklaratsioonile hoidus ta 1,8 miljoni dollari väärtuses sularaha USA dollarites, eurodes ja grivnades.

Ukraina kõrged riigiametnikud ei näita just kodanikele eeskuju, et need hoiaksid raha pangas ja kasutaks elektroonilisi makseid.

„Meie eesmärk on vähendada läbi elektrooniliste maksete varimajanduse osakaalu,“ ütles keskpanga "sularahata majanduse" projektijuht Ruslan Kravets. Jaanuaris keelustati enam kui 50 000 grivnased (1850 dollarit) sularahamaksed. Sellega kahanes sularahatehingu suurim lubatud piir kolmandikule. Ukraina riigieelarve tänavuseks puudujäägiks on prognoositud kolm protsenti. Ametlikel hinnangutel moodustab Ukraina 90 miljardilisest majandusest kolmandiku varimajandus.

Vaatamata kõlavale sularahata majanduse projekti nimele, ei ähvarda lähitulevikus Ukrainat sularaha kehtetuks tunnistamine, mida praktiseerisid hiljuti India ja Venezuela. Ukrainlased saavad poole sissetulekust elektrooniliselt, kuid kulutavad enam kui neli viiendikku sularahas. Sularaha eest tehakse ka suuri oste – autosid ja kortereid. Kuigi usaldus pankade vastu vaikselt paraneb, on alates 2014.-2015. aasta majandussurutise algusest suletud enam kui 60 panka.

Kravets on määranud eesmärgi, et sularaha osakaal majanduses peaks olema Ukrainas 2020. aastal nagu Poolas praegu. Selle aasta algul moodustas Ukrainas ringluses olev sularaha 13,6 protsenti majanduse aastasest kogutoodangust. Võrdluseks, Poolas on see näit 9,5 protsenti ja Norras vähem kui kaks protsenti.

Et sularahata arveldused koguksid populaarsust, peavad putkad ja toidupoed hakkama aktsepteerima sularahata makseid. Samuti vajaks Ukraina ühistransport sularahata arveldusvõimalust. Umbes pooled Ukraina pensionärid võtavad pensioni välja sularahas ja paljud maksavad kommunaalteenuste ees sularahas.