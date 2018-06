Ukraina võttis IMFi abi tagamiseks korruptsiooniseaduse vastu

Ukraina parlament kiitis täna heaks seaduse, millega luuakse korruptsiooniasjadega tegelemiseks spetsiaalne kohus. See oli valitsuse jaoks võtmeküsimus tagamaks üha kasvava võlakoorma leevendamiseks välisabi.

Samm on oluline, et kaitsta kohtuotsuseid poliitilise surve ning altkäemaksude eest, sest Ukrainas on korruptsioon üks peamisi välisinvestoreid eemale peletav tegur, kirjutab Reuters.

Ukraina president Petro Poroshenko nimetas parlamendis toimud hääletust lakmustestiks, kas riik on suuteline korruptsiooniga võitlema ning tõdes pärast hääletust, et tegemist on Ukraina võiduga.

Samas ei ole selge, kas umbes 2000 parandusettepanekut läbi teinud seadus vastab Rahvusvahelisele Valuutafondi (IMF) nõudmistele. Viimane on toetanud Ukraina majandust 17,5 miljardi dollari mahus paketiga, mille vastu peab riik läbi viima vajalikke reforme.