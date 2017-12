Ukrainas rööviti tuntud bitcoini analüütik

BBC kirjutab, et Ukrainas rööviti ettevõttes Exmo töötav 40-aastane Pavel Lerner.

Rööv toimus hetkel, mil analüütik lahkus Kiievis asuvast kontorist 26. detsembril. Pealtnägijate sõnul lohistasid maskides mehed Lerneri musta Mercedes-Benzi.

Kiievi politsei kinnitas, et inimrööv toimud, kuid ei avalikustanud ohvri nime. Politsei esindaja sõnul toimub hetkel uurimine ning avalikkust teavitatakse hiljem.

Lerner on tuntud Vene krüptoraha ekspert ning tema röövimine vapustas rahvusvahelist krüptoraha kogukonda. Exmo Finance on registreeritud Suurbritannias, kuid ettevõttel on mitu kontorit Ukrainas, kokku on firmal ligi 95 0000 klienti, kes kauplevad krüptorahaga.

Exmo teatas neljapäeval Twitteris, et on langenud küberrünnaku alla. Ettevõtte esindaja ütles, et nad teevad kõik, et leida Pavel Lerner võimalikult kiiresti.