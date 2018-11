Ukrainlased ehitavad Haapsalu piiskopilinnust

Lääne politseiprefektuuri tööpiirkonnas on ettevõtted tänavu esitanud

1558 taotlust võõrtööliste palkamiseks, neist 90 avaldust on politsei- ja piirivalveamet tagasi lükanud, kirjutab Lääne Elu.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juhi Margo Petersi hinnangul on umbes 10 protsenti taotlustest tulnud Läänemaa ettevõtteilt.

Suur ehitusobjekt, kus samuti välismaised töökäed abiks, on praegu

Haapsalus piiskopilinnuse rekonstrueerimine. Restori kõrval on alltöövõtja Alden Ehitus, mille objektijuht Jevgeni Paduri ütles,

et firma kasutab välistööjõudu juba kaheksandat aastat, sest kohalikke spetsialiste ei leita lihtsalt piisavalt.

Paduri sõnul on Soomes töötamine paljud Eesti ehitajad ära rikkunud, seda nii töökultuuri kui ka -oskuste poolest.