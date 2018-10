Ukrainlasi koheldakse kui tasuta tööjõudu: õigusbüroo tegeleb kümnete palgata jäänud ehitajatega

Suur osa neist on siiski läbi töövaidluskomisjoni lubatud töötasu kätte saanud, kuid selleks on nad vajanud juristi abi. Eesti Õigusbüroo jurist selgitab, mida töölepingu puhul silmas pidada.

Viimasel ajal on palju räägitud Ukraina tööjõu kasvust Eestis. Paraku ei pea kõik tööandjad nendega sõlmitud kokkulepetest kinni ning jätavad töötasud maksmata. Viimase paari kuu jooksul on neist mitmed pöördunud abi saamiseks ka Eesti Õigusbüroo poole ning tänaseks on enamus neist lubatud palga õigusbüroo juristi abiga ka kätte saanud.

Orjatöö Eesti moodi

Ka Ärileht on sellistest juhtumitest varasemalt kirjutanud, kus palgata jäänud ukrainlased on pöördunud abi saamiseks erinevate MTÜ-da poole. „Kõige kurvem lugu, mida ma olen kuulnud, tuli Ukraina noormeestelt, kes nõudsid tööandjalt maksmata jäänud palkasid ja kaalusid tööinspektsiooni poole pöördumist. Tööandja ähvardas neid seepeale, öeldes, et meil käivad Eestis asjad nii, et teid viiakse metsa ja lastakse maha,” rääkis MTÜ Living for Tomorrow juht Sirle Blumberg.