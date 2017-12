Üks Eesti linn jääb ilma Lidli poeta, sest selleks tulnuks lammutada kaunis ajalooline hoone

Saksa odavpoekett Lidl jättis pooleli plaani rajada oma kauplus Jõhvi südalinna kunagise kultuurimaja kohale, viidates sellele, et omavalitsuse seatud tingimused ei ole talle vastuvõetavad, kirjutab Põhjarannik.

Tänavu sügisel pöördus Saksa säästupoodide ketti Lidl Eestis esindava MMS Property Solutions palgatud advokaadibüroo vallavalitsuse poole sooviga algatada detailplaneering, mis näeks ette stalinistlikus stiilis endise kultuuri- ja kohtumaja lammutamist ning selle asendamist odavketi Lidl tüüphoonega.

Vald nõudis finantseerimislepingut

Vald teatas arendajale, et tegemist on miljööväärtusliku alaga, kus nimetatud hoone säilitamine on ette nähtud üldplaneeringuga. Kui aga arendaja soovib seal ehitada või rekonstrueerimistöid teha, tuleb läbi viia arhitektuurikonkurss. Vallavalitsus andis mõista, et nii planeeringu muutmise kui ka arhitektuurikonkursi läbiviimisega seotud kulud peab sel juhul kandma arendaja ning selleks tuleb vallaga sõlmida finantseerimisleping.

Sellest, mis edasi sai, loe pikemalt Põhjarannikust.