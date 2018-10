Üks Eesti olulisemaid ametikohti tuleb varsti uuesti täita

Eesti Panga praeguse presidendi Ardo Hanssoni seitsmeaastane ametiaeg kestab 6. juunini 2019. Uus juht peaks selguma aegsasti enne selle tähtaja kukkumist.

„Mina olen ilmselt ainuke inimene, kes ei saa kandideerida, kuna kahte ametiaega ei tohi järjest keskpanga juht olla. Keegi teine peab siia tulema,” ütles Hansson usutluses Ärilehele.

Ühtlasi andis ta mõista, milline inimene sobiks Eesti Panga juhiks, kuigi Eesti Panga nõukogu ei pruugi sellest lähtuda. „Ma loodan, et kui seda inimest valitakse, siis mõistetakse väga hästi, millega siin tegeldakse ja milliseid omadusi see inimene võib vajada. Mõtlen eelkõige Euroopa suunale, kus oleme osa väga suurest asjast. Euroala süsteemi keskpankade koondbilanss võrdub Eesti riigi 200 aasta majanduse kogutoodanguga,” lausus Hansson. „Meil on koht otsustajate laua taga. See ei tähenda, et sul on dokumente ette valmistavad ametnikud, loed neid ette ja tõstad kätt õigel ajal. Vaja on olla tehniliselt kompetentne ja kaitsta institutsiooni apoliitilisust. Termineid tuleb mõista. Meil on sellele kohale sobivaid inimesi,” ütles ta.