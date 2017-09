Üks haigekassa nõukogu liige astub täna kohtu ette

Lemminkäinen Eesti tegevjuhi kohalt lahkunud Sven Pertens astub täna kohtu ette süüdistatuna kelmusekatsele kaasaaitamises, kirjutab Äripäev.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab kevadel ehitusettevõtte TREV-2 Grupp juhatuse esimeheks saanud Sven Pertensit soodustuskelmuse katsele kaasaaitamises. Pertens on eitanud igasugust süüd ja kriminaalasja seost tema lahkumisega Lemminkäinenist. Ta lahkus Lemminkäinen Eesti tegevjuhi kohalt möödunud suvel, olles ettevõttes töötanud ligi 20 aastat.

Süüdistuse järgi esitas Pertens ettevõtte juhatuse liikmena teadlikult valedokumente, et aidata teise ettevõtte esindajal pettuse teel saada toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK).

Pertens on muuhulgas haigekassa nõukogu liige ning nö Raasukese komitee liige. See on komitee, mis määrab riigifirmade nõukogude koosseise.