Üks küsimus, millega Bill Gates ja Warren Buffet mõõdavad edukust

Gatesi ja Buffeti varade koguväärtus on enam kui 170 miljardit dollarit (umbes 150 miljardit eurot), kirjutab Business Insider.

Gatesi sõnul on Buffet aidanud tal defineerida edukust. „Tema mõõdab edukust küsimusega „Kas inimesed, kellest sa hoolid, armastavad ka sind?"," kirjutas Microsofti asutaja oma blogis. „Ma arvan, et paremat mõõdupuud ei leia."

Kui Gates oli 20ndates, siis oli tema jaoks edukuse mõõdupuu teistsugune. Toona küsis ta aasta tulemusi hinnates: „Kas Microsofti tarkvara viib ellu personaalarvuti unistuse?"

„Praegu hindan ma loomulikult ka oma tööd," kirjutas 63-aastane Gates. „Aga ma esitan endale oma elu kohta teistsuguseid küsimusi. Kas ma pühendasin piisavalt aega oma perele? Kas ma õppisin piisavalt palju uusi asju? Kas ma lõin uusi sõprussuhteid ja tugevdasin olemasolevaid?"

Ta lisas, et need küsimused oleks tundunud talle 25-aastasena naeruväärsed, kuid vanemaks saades muutuvad need tähendusrikkamaks.