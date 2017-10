Üks miljarditehase eestvedajaid: Eesti on nüüd nagu 1980. aastate Rootsi, kus inimesed ronisid puude otsa ja kaitsesid iga puud

Est-For Investi kontor asub moodsas Ülemiste linnakus Walter Zappi hoones. Just siin arutatakse olulisi küsimusi, mis puudutavad palju poleemikat tekitanud puidurafineerimistehast. Rahvasuus teatakse seda ka kui miljarditehast, sest projekt võib maksma minna umbes nii palju. Praegu käivad riigi eriplaneeringu ettevalmistustööd, mehitatakse spetsialistide gruppi, investorid suhtlevad pankade ja seadmeid tootvate ettevõtetega. Kriitilise tähtsusega on see, et tehase keskkonnamõju oleks mõistlik, sest vastasel juhul investorid edasi ei liigu. Tehase mõte on tekitanud erakordset vastuseisu: tuld annavad kultuuriinimesed, turismisektori rahvas ja metsasõbrad. Üks Est-For Investi eestvedajaid Aadu Polli ütleb, et Eesti ühiskond on tõenäoliselt jõudnud 1980. aastate Rootsi tasemele. Sealgi ronisid inimesed siis puude otsa ja olid väga mures ühiskonna arengu pärast. Praegu töötab Rootsis 49 puidurafineerimistehast ja paanika on ammu vaibunud.