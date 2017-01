Eesti-Soome elektriühenduste töökindlus paranes möödunud aastal, olles mõlema ühenduse puhul Eleringi ajaloo kõrgeimal tasemel, teatas ettevõte.

„Eelmise aasta näitajatele tuginedes võib öelda, et alalisvooluühendused on tarbijate varustuskindluse tagamisel töökindlamad kui tüüpiline elektrijaam. Seega pole näiteks Tallinna tarbija varustuskindluse tagamise seisukohalt vahet, kas elekter tuleb Narvast või Olkiluotost. See on olnud üks põhiline eesmärk Põhjamaade-Balti ühtse elektrituru loomisel,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

EstLink 2 oli möödunud aastal töös ligikaudu 96 protsendil aasta kõikidest tundidest. 2015. aastal oli sama näitaja 91 protsenti. Rikkeliselt oli ühendus terve 2016. aasta jooksul tööst väljas ühe rikkega seoses üksnes 1,5 tundi. Plaanilised katkestused kestsid kokku 375 tundi ehk neli protsenti aasta kõikidest tundidest.

„EstLink 2 töökindluse suutsime viia tasemele, mille seadsime eesmärgiks ühenduse rajamisel. Nii müüjatele kui tarbijatele oli tagatud ligipääs Põhjamaade elektriturule,“ märkis Veskimägi.

EstLink 1 töötas mullu enam kui 98 protsendil kõikidest tundidest. Ühenduse planeeritud hooldustöödele kulus ligikaudu 103 tundi ja rikkeliselt oli ühendus tööst väljas kokku 22 tunnil.

EstLink 2 kaudu liikus Eesti ja Soome vahel 2016. aastal 3,1 teravatt-tundi elektrit ja EstLink 1-l oli sama näitaja 0,7 teravatt-tundi. EstLinkide koguvõimsus on 1000 megavatti.