Uksed sulgenud Mychefi juured viivad Leedu miljonäri ja Ukraina oligarhini

„Info kuidas üks või teine turuosaline makse maksab on avalikult kättesaadav. Et neil olid juba pikemat aega raskused, polnud meile üllatuseks. Küll aga oli nii äkiline sulgemine pisut ootamatu," ütles Telli Toit tegevjuht Priit Pärli. „Ühe turuosalise loobumine näitab selgelt, et tegemist on keerulise valdkonnaga. Usun, et Mychef pingutas kindlasti viimase hetkeni, et turul püsida."

Mychef sulges uksed möödunud nädala neljapäeval ja Pärli sõnul on alates reedest täheldanud märgatavat tellimuste arvu kasvu Tallinnas. Sellest tulenevalt plaanib Tellitoit.ee suurendada kullerite arvu pealinnas.

Liis Ristal, Wolti tegevjuht Baltikumis, ütles, et talle tuli üllatusena kui novembris lõpetas Leedu turul teenusepakkimise Mychefi emafirma Foodout grupp. „Eelmine nädal laienes grupi otsus Eestisse. Mul on väga kahju kõikidest restoranidest ja kulleritest, kes selle otsuse tõttu on kannatanud," lisas ta.

Mychef.ee arendusjuht Mihhail Kaplin ütles, et ei saa ettevõtte pankrotiteemat kommenteerida, kuna ta pole juhatuse liige.