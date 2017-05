Ulatuslik IT-probleem seiskas Briti lennufirma töö, Tallinna lend jäi ära

British Airwaysi IT-probleemid on halvanud lennufirma töö Heathrow ja Gatwicki lennuväljadel Londonis: ära jäid paljud väljuvad lennud, sealhulgas tänaõhtune Tallinna lend.

Heathrow' lennujaama saabuvad British Airwaysi (BA) lennukid ei saa parkida ja reisijaid välja lasta, sest lahkuvad lennukid ei saa probleemi tõttu väravaid vabastada, vahendas BBC. BBC teatel ei saa ka mobiiliäppidega lennule registreeruda ning lisaks on hulk teisigi, väiksemaid probleeme.

BA vabandas oma reisijate ees ning ütles, et töötab koos Heathrow lennujaamaga, et probleemid lahendada.

"Seni pole tõendeid, et see on küberrünnak," ütles BA esindaja BBC-le.

Kui kell 16 polnud õhtuse London-Tallinna lennu kohta veel mingit informatsiooni, siis kaks tundi hiljem oli lend märgitud tallinna lennujaama sissetulevate lendudes seas kui "tühistatud".

BBC teatel valitseb mõlemas Londoni lennujaamas praegu kaos.

