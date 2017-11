Üldlevinud väljendid tööl, mille kasutamise peaksid koheselt lõpetama

Sõnakasutus, eneseväljendamine ja kõnemaneer töökohas loovad Sinust pildi töökaaslastele, klientidele, äripartneritele ja juhuslikele vestluskaaslastele. Eneseväljendusele peaksime pöörama sama palju tähelepanu kui välimusele (kui mitte rohkem), kirjutab Talentest.

Mõned üldlevinud väljendid, mida igapäevaselt kasutatakse, võivad Sinu mainet teiste silmis langetada ja kleepida Sulle külge silte, mida Sa väärt ei ole. Kui märkad ennast mõnda järgmistest väljenditest kasutamas, siis pööra oma sõnakasutusele rohkem tähelepanu, sest Sinu kõnemaneer võib jätta Sind ilma olulistest arenguvõimalustest.

“See ei ole minu süü”

Lauset kasutavad eelkõige need, kes tahavad enesetunnet parandada ja vastutust vältida. Ära kunagi kasuta seda väljendit, isegi kui see on tõsi, sest selle lause ütlemisega asud kaitsepositsioonile ja näitad end nõrgana. Võta vastutus tegevuste ja sündmuste eest, mille eest oled vastutav ja ära süüdista teisi.

“Ma ei saa sellega hakkama”

Kui Sulle delegeeritakse ülesanne, mis on keeruline ja väljakutsuv, siis on see Sinule kompliment. Võta seda kui võimalust õppida ja areneda, et jõuda oma karjääris järgmisele tasemele. Väljendi “ma ei saa sellega hakkama ” asemel kasuta nt “ma olen hea meelega valmis õppima, kuidas seda teha”. Siinkohal ära karda küsida abi ja juhendamist.

“Ma ei tea”

Kui Sinu käest küsitakse midagi, mille vastust Sa ei tea, siis selle asemel, et öelda üle huulte mugav “ma ei tea”, võta mõtlemisaega ja avalda oma arvamust või luba vastus välja uurida. Kui Sinu töökaaslased kuulevad tihti vastuseks “ma ei tea”, siis kaotad nende silmis oma kompetentsi ja võid edaspidi jääda kõrvale olulistest aruteludest.

“See ei ole minu tööülesanne”

Kasutades sellist väljendit, annad jäiga ja ülbe signaali, et Sa ei ole valmis teisi aitama ja ettevõtte käekäigu eest vastutust võtma. Kui Sul on ülekoormus, siis võid loomulikult “ei” öelda, aga ole viisakas ja põhjenda, miks Sul ei ole praegu võimalik lisaülesandeid võtta. Tihti antakse väljakutsuvaid uusi ülesandeid testimiseks, kas oled valmis astuma karjääriredeli järgmisele pulgale.

“Ma ei saa temaga koos töötada”

Väljendades vastumeelsust oma kolleegi suhtes, näitad üles lapsikust. Kõik meeskonda värvatud inimesed on vajalikud ja juhi arvates ametikohale sobilikud. Viidates teise puudulikkusele, viitad enda ebaküpsusele. Kui Sul on mõne töökaaslasega probleem, siis proovi see ise ära lahendada, vestle oma kolleegiga ja proovige leida ühine keel.

“Ma ju ütlesin”

Selle väljendiga tekitad teises inimeses alaväärsustunnet ja jätad endast ebameeldiva ning üleoleva mulje. Kui Sul oli õigus, siis saavad sellest olukorra tunnistajad ka ilma Sinu märkuseta aru. Selle asemel, et öelda kohatu lause ja tekitada teistes veelgi suuremat ebamugavust, mõtle, kuidas saaksid teiste tuju ja olukorda parandada.

“Ma proovin”

Asenda väljend “ma proovin” väljendiga “ma teen” või väljendiga “võid minu peale kindel olla”. Kindlasti oled ka ise vestluses kogenud ebamäärasust ja ebakindlust, kui vestluspartner ütleb, et ta proovib ülesandega hakkama saada. See eeldab kontrollimist ja käe hoidmist. Proovimine ei anna vestluspartnerile lubadust ja seda väljendit kasutatakse tihti vastutusest eemale hiilimiseks.

“Ära seda edasi räägi, aga …”

Sageli kasutatakse sellist algust teiste tagarääkimise sissejuhatusena või tundliku info avalikustamiseks. Kui soovid, et info, mida rääkima hakkad, ei jõuaks kellegi teise kõrvu, siis jäta see lihtsalt rääkimata. Teiste tagarääkimine paneb Sind halba valgusesse ja kahjustab töökeskkonda.

“Ma tahaksin midagi huvitavamat teha”

Kunagi ei tohiks kurta igavuse või ebahuvitava töö üle. Kui soovid põnevamat tööd, siis mõtle välja, mis see on, mida Sa rohkem teha tahaksid ja mine ettepanekutega otsese juhi juurde. Põhjenda talle, miks ja kuidas aitaksid muudatused töökorralduses ettevõtte arengule kaasa ning kuidas Sinu praegused oskused arengut toetavad. Kellegi teise töö ei ole Sinu tööpäevi põnevamaks muuta, üksnes Sina ise saad oma elu huvitavamaks muuta.