Üle 150 000 Ida-Euroopa töölise lahkus aastaga Suurbritanniast

Tegemist on kõige järsema välismaalt pärit tööliste arvu langusega alates 1997. aastast, mil statistikat koguma hakati, kirjutab The Guardian. Suurbritannia statistikaameti andmetel töötab riigis praegu 2,25 miljonit inimest, kes on pärit erinevatest ELi riikidest.

2004. aastal ELi astunud kaheksast Ida-Euroopa riigist pärit töötajate arv vähenes 15%, kukkudes 881 000 inimeseni.

Suurbritannia majandus on pärast 2016. aasta Brexiti hääletust aeglustunud ja Briti nael on nõrgenenud, mis on muutnud Ühendkuningriigis töötamise vähem atraktiivseks. Samal ajal on 2004. aastal ELiga liitunud Ida-Euroopa riikides palgad kiirelt kasvanud. Poolas oli keskmine palk teises kvartalis 6,2% suurem kui aasta varem, Leedus oli vastav näitaja 9,8%.

Suurbritannia lahkub praeguse seisuga Euroopa Liidust 2019. aasta märtsis. Briti valitsus on lubanud, et ELi kodanikud, kes juba Ühendkuningriigis elavad, ei pea lahkuma pärast Brexitit, kuid neil tuleb endale taotleda „ümberasunu staatus“.

Keskmine palk Suurbritannias oli septembris 3,2 protsenti suurem kui aasta varem.