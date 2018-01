Üle 25 000 aktiivse pensionäri said aasta alguses nukra uudise

Rein (täisnimi toimetusele teada) on tööl käiv pensionär. 5. jaanuaril avastas ta, et on uue maksusüsteemi tõttu kaotanud kokku 83 eurot. Palgalt 36 ja pensionilt 47. Rein ei pea oma pensioni ja palka suureks, ehkki tema pension on keskmisest veidi priskem, sest ta on küüditatute lapsena Siberis sündinud ja seal elatud aastad läksid tööstaaži arvestusse kolmekordselt. Rein küsis: kas meil Eestis on tõesti nii palju töökäsi üle, et töötavad pensionärid võib rahumeeli üle parda heita? Võib-olla soovib valitsus hoopis töötavad eakad ümbrikupalga juurde suunata?