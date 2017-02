Täna õhtul esines üle Eesti tõrkeid kaardimaksetes, mis omakorda tekitas probleeme kauplustes, kus kassajärjekorrad venisid väga pikaks. Samuti oli probleeme pangaautomaatide töös.

"Alates 18.58 on olnud tõrkeid kaardimaksetes. Häiritud on pankadevaheline ristkasutus ja välisühendused," ütles kaardimaksesüsteemi haldava AS-i Nets Estonia juhataja Raivo Tinn. Kella üheksa ajal lisas ta, et probleeme esines kuni kella 20ni ja tingitud olid need andmebaasitõrgetest. Ühtlasi vabandas Nets Estonia tekkinud ebamugavuste pärast.

Delfile laekus seoses tõrgetega kaardiga maksmisel teateid mitmelt poolt Eestis: murenoote tuli nii Tartust Saare Maximast kui ka Tallinnast Sikupilli Prismast, Mustamäe ja Mustika keskusest ning Ülemiste keskusest. Kaupluste kliendid olid nördinud, et ostjatele ei jagatud kaardimaksete tõrgete kohta piisavalt infot, mistõttu venisid kassajärjekorrad väga pikaks.

Sikupilli Prismas viibiv ostja ütles Delfile, et avatud oli neli kassat, milles järjekorrad olid tavapärasest umbes kolm korda pikemad. Probleeme tekkis aga veel: inimesed lahkusid ja jätsid kaupa täis kärud kassade juurde, mis tähendas meeletut lisatööd teenindajatele, kes toitu tagasi pidid viima.

Mustamäe Keskuses ja Mustika Keskuses sama probleemi kohanud lugeja nentis, et kaardimaksed olid alates kella 19.15 tugevalt häiritud. Täpsemalt toimisid need väga hektiliselt. "Kõige kurvem oli see, et kumbki kauplus ei jaganud oma klientidele selle kohta mingit infot läbi kõlarite ja seetõttu olid näiteks Mustamäe Keskuse Rimis ülipikad järjekorrad," oli klient nördinud.

"Alles kassasse jõudes selgus, et kaardimaksed ei toimi. Kliente jooksutati nii iseteeninduskassa (vahepeal kaardimakse justkui toimis) kui ka tavakassade vahel," lisas ta.

Hea lugeja, anna meile teada, kui kaupluses on tekkinud probleeme kaardiga maksmisel. Ootame infot kaardimaksete tõrgete ja sellega seoses tekkinud probleemide kohta aadressil rahvahaal@delfi.ee.