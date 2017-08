Üle poole Eesti ravimiturust kuulub vendadele Linnamäedele

Enam kui kaks kolmandiku Eesti ravimite hulgimüügiturust jagavad omavahel kolm suuremat müüjat: Tarmro Eesti OÜ ehk Benu apteekide omanik, Margus Linnamäe omanduses olev Magnum Medical OÜ ja tema vennale Aivar Linnamäele kuuluv Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ, kirjutab ERR.

Magnum Medical OÜ-le ehk Apotheka keti omanikule kuulub 31 protsenti, Tamro Eesti OÜ-le ehk Benu apteekide omanikule 24 protsenti ning viiendik turust ehk 22 protsenti on Apteekide Koostöö Hulgimüügi OÜ käes.

Turuliidril Magnum Medicalil läks mullu edukalt: puhaskasumit teeniti 666 000 eurot ning ettevõte kasvas tunamullusega võrreldes umbest kümme protsenti. Tamro Eesti OÜ ei oma küll Eesti turul suurimat osa, kuid teenis Magnumist mullu kaks korda enam puhaskasumit: 1,8 miljonit eurot.

Samas on Tamrol 2014. ja 2015. aastaga võrreldes müügitulu kasvamise kõrval puhaskäive vähenenud, seda lausa enam kui kaks korda. Tamro omanikule ehk Läti firmale Phoenix Baltics Holding SIA maksti aga välja pea 7,5 miljonit eurot dividende.

Suuruselt kolmas ettevõte on AS Apteekide Koostöö, millel on kaks omanikku: 49 protsendi ulatuses Luksemburgi panga esindajakonto, mille omanik ei ole Eestis nähtav, ning pea 42 protsendi ulatuses Aivar Linnamäe, kes on Magnum Medical OÜ emafirma omanikfirma UP Investi omaniku Margus Linnamäe vend.

Ettevõte on märkinud oma tegevusalaks „muude kindlate kaupade vahendamine” ning on teeninud sellelt möödunud aastal pea 75 miljonit eurot tulu. Puhaskasum on aga kahest eelmisest ravimifirmast väiksem ja kahanenud 2014. aastaga võrreldes poole võrra – 471 tuhat eurot.