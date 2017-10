Üle poolte idufirmadest, kes tahavad Eesti viisaprogrammiga liituda, jäävad ukse taha

Idufirmade viisaprogrammiga on soovinud liituda 231 idufirmat, kellest üle poolte avaldus on tagasi lükatud, kirjutab digiportaal Geenius.ee.

Selle aasta alguses käivitus uus viisprogramm, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit idufirmadele Eestisse ümberasumist ja Eesti idufirmadel välistöötajate Eestisse värbamist. Ühtekokku on viisaprogrammiga on aga soovinud liituda 231 ettevõtet, kellest üle poolte avaldus on tagasi lükatud.

Startup Estonia kommunikatsioonijuht Kadi-Ingrid Lilles selgitas Geeniusele, et idufirmade viisa (või elamisloa) saamise puhul on tuleb ületada kas erinevat takistust:

esiteks esitab idufirma asutaja avalduse Startup Committee’le, mis koosneb Eesti idufirmade tugiorganisatsioonide esindajatest ja mis hindab taotluse ärilist külge;

neilt positiivse otsuse saanud idufirmadel tekib seejärel võimalus esitada avaldus viisa või elamisloa taotlemiseks enda asutaja(te)le läbi välisesinduse või PPA.

Statistikast selgub, et üle poolte taotlustest lükkab Startup Committee tagasi ning positiivse otsuse on saanud vaid 44,69% kõikidest taotlustest. Näiteks on tagasi lükatud 25 Indiast tulnud taotlust, 8 Ukraina taotlust ning 13 Venemaalt tulnud taotlust, aga ka 5 Eesti ettevõtte taotlust, kes on soovinud viisaprogrammi abil soodsatel tingimustel välismaalt töötajaid värvata.