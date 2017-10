Ülejooksik: Põhja-Korea majandus ei pruugi aastatki vastu pidada

Kõrgetasemeline Põhja-Korea ülejooksik Ri Jong Ho esines USAs ja ütles, et karmimate ÜRO sanktsioonide valguses ei pruugi Põhja-Korea majandus aastatki vastu pidada, kirjutab CNBC.

Ri lisas, et Põhja-Korea suurim kaubanduspartner Hiina on väga pahane diktatuuri kerjamise peale selle asemel, et arendada oma majandust.

Diktaatori Kim Jong Uni režiimi endise siseringi inimese esinemine tuli esmaspäeval enne Põhja-Korea ÜRO asesaadiku karmisõnalist esinemist. „Tuumasõda võib puhkeda iga hetk,“ ütles Kim In Ryong.

„Ma ei usu, et Põhja-Korea peab sanktsioonide all vastu aastatki,“ ütles Ri Jong Ho. „Paljud inimesed surevad.“

„Seal pole piisavalt süüa ja sanktsioonid on täielikult blokeerinud väliskaubandust, sundides valitsust saatma kümneid tuhandeid inimesi välismaale tööle,“ rääkis ta. Tavalistel Põhja-Korea perekondadel pole elektrit, kuid pealinnas saab elektrit kolmel kuni neljal tunnil päevas.

Ri viimane töökoht oli Hiinas Dalianis, kus ta aitas juhtida salaorganisatsiooni Office 39, mis vastutas Kimi perekonnale sularaha hankimise eest. Rid on autasustatud Põhja-Korea kõrgeima autasuga. 2014. aasta lõpus pages ta koos perekonnaga ja elab nüüd Washingtonis.

Hiina on väga pahane, et Põhja-Korea ei reformi oma majandust, vaid kerjab naabrilt toiduabi, ütles Ri. Põhja-Korea liidrid kohtusid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Hiina võis seda võtta kui solvangut, kuna Kim pole kunagi kohtunud Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Xi otstas vastukaaluks külastada Põhja-Korea asemel Lõuna-Koread.

2014. aastal Põhja-Korea ametnikega kohtudes nimetas Kim Jong Un Xid litapojaks ja hiinlasi litapoegadeks, rääkis Ri, lisades, et Põhja-Koreas kardetakse Hiina reetmist.

Seetõttu on Põhja-Korea fookuses suhete loomine USAga.

Ri nimetas Kimi sõnasõda USA presidendi Donald Trumpiga lapse ja täiskasvanu vaidluseks.

Diktaator arvab, et USA abi aitaks tal tugevdada tema juhipositsiooni. Ri lisas, et Põhja-Korea kardab väga Lõuna-Koread.

Oma ebakindlust väljendab Põhja-Korea järjest rakettide üleslaskmisega. Ri arvates pole kasvava tuumaohu valguses teist teed kui pidada läbirääkimisi. Läbi rääkides on vaja teada mida teine poolt tahab ja selles osas pole kummalgi poolel arusaamist. Olukorra muutmiseks peavad välisdiplomaadid mõistma mis toimub Kin Jong Uni peas ja muutma tema mõttemaailma.