Ülekuumenev ehitusturg ja terav töökäte põud on mujalgi probleemiks: Poola, Rumeenia ja Slovakkia ootavad oma ehitajaid koju tagasi

Rumeenia pealinnas Bucharestis kõrgub üks pilvelõhkuja teise järel, vahendab Bloomberg. Ühel sellisel ehitusplatsil ehitusfirmale Skanska Property Romania alltöövõttu tegeva Vasile Kocori sõnul ei ole talle väljakutse tuulise ilmaga kõrgustes betooni valada, vaid pigem leida need 12 töötajat, kes üldse oleks võimelised seda tegema.

Tema lahendus oli võtta teistelt Rumeenia pealinna objektidelt oskuslikud töömehed ja suunata vähemkogenud nende asemele. „See ehitusplats on meie jaoks prioriteet,” põhjendas ta. Ettevõte aitab Skanskal ehitada 37 miljonit eurot maksma minevat arendust Equilibrium, kuhu tuleb kaks 11-korruselist tornhoonet. „Pooled nendest meestest saavad selle tööga hakkama, ülejäänud vajavad pigem juhendamist,” ohkas ta.

Ehitussektori tööjõupuudus on tabanud teisigi Ida- ja Kesk-Euroopa riike, kus see on saamas peamiseks kasvu piduriks. Tõenäoliselt on sel tõsised tagajärjed ka nende riikide majandusele. Võttes arvesse Poola ja Ungari immigrantide vastasust, ei aitaks seda lahendada ka võõrtööjõud.

Samal ajal on aga nendest riikidest pärit ehitajad juba aastaid parema palga ootuses liikunud läänepoole ja olukorda ei aita enam parandada ka see, et nüüd on ka nende koduriikides piisavalt raha, et neile palka maksta. Väljaränne on toimunud alates 2004. aastast, kui suur hulk Kesk- ja Ida-Euroopa riike EL-iga liitus.