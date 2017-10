Ülemiste City arendaja tahab võlakirjadega laenata 10 miljonit eurot

Ülemiste City linnakut arendava AS Mainor Ülemiste nõukogu kiitis heaks kava, mille kohaselt emiteerib ettevõte selle aasta viimases kvartalis ja 2018. aastal kuni 10 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis lunastuvad aastal 2023.

2017. aasta IV kvartalis toimub võlakirjade mitteavalik pakkumine summas kuni 2 miljonit eurot. Emissiooni järel esitab Mainor Ülemiste taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Balti börside alternatiivturul First North.

Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on võlakirjade emiteerimise eesmärgiks ettevõtte põhitegevuse finantseerimine ja seniste võlakirjade refinantseerimine. “Emissiooniga kaasatavate vahenditega jätkame ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimist, mille tulemusel saab Ülemiste City linnakust ööpäevaringselt toimiv elu- ja töökeskkond,” selgitas Nõlvak.

Tema sõnul on Ülemiste Citys välja ehitatud 120 000 ruutmeetrit büroopinda, kus enam kui 350 ettevõttes töötab täna 8000 inimest. Hetkel on linnakus valmimas kaks 13-korruselist büroohoonet ning kaks uut parkimismaja ligi tuhandele autole. Aastaks 2025 on kavas rajada 3 000 elanikule kortermajade piirkond, ehitada uus lasteaia- ja koolikompleks, spordihoone, uued pargid ja kohvikuruumid.

Mainor Ülemiste konsolideeritud käive oli 2016. aastal 5,7 miljonit eurot (2015. aastal 5,1 miljonit), muud äritulud 1,8 miljonit eurot (2015. aastal 0,8 miljonit) ning puhaskasum 6,4 miljonit eurot (2015.aastal 5,5 miljonit). 2016. aastal investeeris ettevõte hoonete ehitusse ja seadmete parendamisse 16 miljonit eurot. Ettevõtte omakapital oli majandusaasta lõpu seisuga 84 miljonit eurot.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale 36-hektarilisele endise Dvigateli tehase territooriumile loodud teadmistel põhinev ärilinnak, milles tegutsevate ettevõtete käive on kokku üle miljardi euro. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.