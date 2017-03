Ülemiste endise Dvigateli tootmishoone muutub Eesti suurimaks parkimismajaks

Täna sõlmisid Ülemiste City ärilinnaku arendaja Mainor Ülemiste ja ehitusfirma Nordecon Betoon ligi 4 miljoni eurose ehituslepingu, mille kohaselt valmib järgmiseks suveks linnakusse Eesti suurima parkimismaja esimene etapp ligi 430 autole. Parkimismaja kogumaht saab olema ligi tuhat parkimiskohta.

Parkimismaja esimeses etapis laiendatakse ajalooline Dvigateli tehase tootmishoone 5-korruseliseks ja 14 000 ruutmeetril laiuvaks parklaks. Eesti suurima kontorihoone, Öpiku maja kõrvale kerkiva parkimismaja ehitustööd on kavas lõpetada vahetult enne büroohoone II kontoritorni valmimist 2018. aasta teises pooles.

Mainor Ülemiste tegevjuhi Margus Nõlvaku sõnul on Ülemiste City tohutul kiirusel kasvanud ja linnaku arendajate tänane fookus on suunatud sellega kaasneva logistika korraldamisele. "Parkimismajade ehitamine on lahutamatu osa ärikinnisvara arendamisest ning linnakus tegutsevatele ettevõtetele ja külalistele mugavuse tagamine on selgelt lähiaastate üks suuremaid prioriteete," kirjeldas Nõlvak investeeringuotsust.