Ülemiste keskuse juht kritiseerib hiljuti avatud ostukeskust T1: nad ei saavutanud soovitud taset, kuna kaubanduslik pool on suhteliselt nõrk

„T1 pole väga meie elu mõjutanud," ütles Pärnits. „See pole nüüd konkurendi kohta halvasti ütlemine, aga ega nad sellist taset ei saavuta nagu nad lootsid. Nende kaubanduslik pool on suhteliselt nõrk."

Remmelkoori sõnul on aga T1 keskuses töö kenasti käima läinud, kuid ta märkis, et palju on veel teha. „Diplomaatiliselt öeldes, kliente võiks alati rohkem olla. Nädalavahetused on läinud väga kenasti, kohati isegi paremini kui oleks arvanud. Tööpäevadega tuleb vaeva näha nagu kõikjal keskustes. Start on olnud rahuldav," kirjeldas ta.