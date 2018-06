Ülemsootska hakkab meelt lahutama

Inara Luigas ja Piret Kase on selle aasta märtsis asunud juhtima äsja loodud KARMONA MTÜ-d, mis tegeleb kontsertide, muusika ja loominguga, kirjutab inforegister.ee.

Piret Kase veab veel omanimelist FIE’t, mis kasvatab mugulvilju.

Riigikogu liige Inara Luigas on igapäevaselt väga tragi, lisaks päevatööle on ta Setu kuningriigi ülemsootska ning mitme organisatsiooni eestvedaja.

INARA LUIGAS FIE kasvatab kaunvilju, kuid poliitika ja ühingute juhtimise kõrvalt pole Luigasel aga ilmselt olnud aega, et omakasvatatud tervislikke suutäisi maha müüa. Luigas lööb kaasa ka SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND MTÜ ja DEMOKRAADID MTÜ juhatuses.

Tema juhitav SETO KÜÜK MTÜ on asutatud mullu, aga rahavood selles ühingus ei ole viimase aasta jooksul kuigi vilkad olnud. AIG MTÜ tegeleb toitlustamisega juba viimased 9 aastat, kuid ühingu käive on selle aja jooksul olnud pigem tagasihoidlik. KARISILLA MTÜ on asutatud 2002. aastal ning Luigas on selle eesotsas algusest peale. Ka see mittetulundusühing ei ole just suurem asi rahamasin, organisatsiooni 2016. aasta käive oli 870 eurot, 2015. aasta käive oli 4 390 eurot.