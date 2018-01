ÜLESKUTSE | Mida ostad Lätist ja kui palju piirilt võidad?

Piirikaubandus röövib riigi rahakotist hulganisti maksuraha, kuid tavainimese igakuisele eelarvele tulevad Läti odavamad kaubad igati kasuks. Armas lugeja, jaga oma Lätis poodlemise kogemust!

Piirikaubandus on kogumas uusi tuure ja aina rohkemad eestlased sõidavad suuremate ostude tegemiseks Läti piirile. Piirikaubanduse kõige tuntum ja ostetuim kaubaartikkel on hetkel odav alkohol, kuid järjest enam räägitakse ka ehituskaupadest, kütusest, juurviljadest, riietest ja meditsiiniteenustest, mis teisel pool piiri vähem maksavad. Majanduslikult mõtlevatel eestlastel on sageli täpselt välja arvutatud, kui palju nad Lätist ostes võidavad ning kokkuvõttes oleks võimalik aasta peale kõrvale panna korralikud säästud.

