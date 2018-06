Üleskutsele lõpetada tselluloositehase eriplaneering on antud juba ligi 9000 toetushäält

Pöördumisele, mis on suunatud riigikogule, valitsusele ja õiguskantslerile ning küsib kõigi erakondade seisukohta tselluloositehase rajamiseks algatatud eriplaneeringu asjus, on antud juba ligi 9000 toetushäält.

Üle 4670 hääle pöördumise toetuseks on antud petitsioon.ee lehel, enam kui 3500 inimest on allkirja andnud paberil ja üle 500 allakirjutanu on pöördumisega ühinenud arvutiposti teel. Valitsus on lubanud kavandatava tselluloositehase eriplaneeringu asjus otsuse langetada täna.

„Hindame valitsuse valmisolekut eriplaneeringuga tekkinud tupikseisu arutada. Soovime valitsuskabinetile mehisust lõpetada Eesti inimestes suurt vastuseisu põhjustanud ja taolisel kujul Emajõe lähistele sobimatu tehase eriplaneering,“ ütles töörühma liige Asko Tamme. „Suur aitäh kõigile inimestele, kes on pöördumisi oma allkirjaga toetanud ja tunnevad muret Eestimaa looduse ja Eesti mitmekülgse ning demokraatliku arengu pärast. Usume, et protsessist on õppinud nii ettevõtjad kui ka kogukonnad: võti on koostöö ja aus kommunikatsioon.“

Oma selgelt eitava seisukoha kavandatava tselluloositehase rajamisele Emajõe piirkonda on välja öelnud ka suurem osa erakondi: Eestimaa Rohelised, Vabaerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, ISAMAA ja EKRE.

Petitsioonile saab kuni 1. oktoobrini alla kirjutada: http://petitsioon.ee/tartu-apell-2 . Kogutud allkirjad antakse koos pöördumisega üle riigikogule oktoobris.