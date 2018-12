Ületöötamine võtab võimust: ettevõte maksab töötajatele korraliku magamise eest peale

Korraliku une temaatika saab Jaapanis üha suuremat tähelepanu. See on nii oluline, et pulmakorraldusfirma, mis kannab ka tavatut nime- Crazy (inglise keeles- pöörane, arust ära-toim) töötajad, kes magavad öösel vähemalt kuus tundi, saavad tasuks punkte, mille väärtus on kuni 570 dollarit aastas ning mida saab vahetada ettevõtte kohvikus eine vastu, vahendab Maailma Majandusfoorumi veeb.

Liiga vähene magamine võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, nende seas kõrge vererõhk, südamehaigused ning depressioon. Lõpuks võib magamatus viia vaimse segaduse, kognitiivsete funktsioonide peetuse ning äkksurmani. Inimese ärkvel hoidmist on kasutatud ka piinamistehnikana.

Crazy juhatuse esimees Kazuhiko Moriyama usub, et Jaapan vajab uut suhtumist ööunne. Jaapan on teada- tuntud töörabajate riik, kus inimese individuaalsed vajadused ohverdatakse ettevõtte heaolu nimel. See aga on toonud kaasa suure probleemi: ekstreemsest magamatusest tingitud surmad. Selle fenomenil on lausa oma nimi: karoshi.

2013. aastal suri 31-aastane ajakirjanik Miwa Sado suri südamerabandusse peatselt pärast seda, kui oli teinud ühes kuus 159 ületundi ning saanud vaid kaks puhkepäeva. Fukushima tuumajaama 57-aastane mehhaanik Tadaaki Igari suri tänavu oktoobris südame rütmihäirete tõttu. Ka temale kogunes surmaeelsel kuul 100 ületundi.

Hiljuti avaldatud valitsuse ülevaate kohaselt on karoshi suurimad riskigrupid õpetajad ning meditsiinitöötajad.