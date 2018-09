ÜLEVAADE | Kas minikorterid on tõesti nii popid ning kui palju nende eest üüriraha võiks küsida?

Foto: Madis Veltman

Ärileht ja portaal Kinnisvara24.ee võtsid uurida, kas vastab tõele see, et Tallinnas on minikorterite buum ja neid oleks suures mahus juurde vaja? Milline on nende keskmine hind ostmisel ja välja üürimisel? Millises seisus on muus suuruses korterite turg? Aluseks on võetud augustikuus avaldatud kuulutused.