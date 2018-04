Ülevaade: korruptsioonijuhtumid on sagenenud, tervishoiu korruptsiooni vältimisel paigalseis

Aruanne märgib, et GRECO (Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus- toim.) tegi 2012. aasta detsembris riigikogule seitse soovitust ning kuigi järelevalve protsess Eesti suhtes lõpetati, ei ole jätkuvalt näiteks kehtestatud reegleid riigikogu liikme suhtlusele lobitöö tegijate ja muude kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada ning puuduvad sanktsioonimehhanismid reeglite rikkumise eest.

2017. aasta korruptsioonivastase strateegia kulud olid 753 858,06 eurot, kulude hulka ei ole arvestatud teistes arengukavades toodud tegevuste kulusid. Otseselt korruptsiooni ennetamisele kulus 2017. aastal 10 900 eurot, millest 6 000 eurot on meditsiinitudengitele suunatud õppematerjal ning on lepingupartnerile veel välja maksmata.

Korruptsioonivastane strateegia 2013-2020 kiideti heaks 2013. aasta oktoobris. Strateegia üheks sihiks on suurendada valitsuse võimekust korruptsiooni ennetada, eesmärgi üheks indikaatoriks on elanike hinnang riigi tegevusele. 2012. aasta Eurobaromeetri uuringu järgi arvas 32% Eesti inimestest, et valitsuse korruptsioonivastased jõupingutused on tulemuslikud. 2017. aasta uuringu järgi oli see näitaja 2% tõusnud ning 34% elanikest arvas, et riigi jõupingutused on tulemuslikud.