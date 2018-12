ÜLEVAADE: Kui palju on korterite hinnad linnades majanduskriisist tõusnud

Aastast 2008 läksid laenusteroidide toel kiirelt kasvanud kinnisvarahinnad vabalangusesse. Erinevates linnades kulmineerus kriis erineval ajal, kuid mitte ükski piirkond ei jäänud räsimata. Kriisi möödudes hakkasid kinnisvarahinnad hakkasid taas üles rühkima ning esmakordselt toome teieni ülevaate, milline on olnud masujärgne hinnatõus linnade kaupa.

Pindi Kinnisvara juhatuse esimees Tiina Kukk ütles, et hindade taastumine on olnud visa, kuid järjepidev. „Samas on äärmiselt tänuväärne, et Eestis tegutsevad pangad on varasemast ajast õppust võtnud ja ei kuumenda turgu taas odava laenurahaga üle. Selle tõestuseks on asjaolu, et hoolimata märkimisväärsest elatustaseme tõusust ei ole kinnisvaratehingute arv kunagise buumiperioodi tasemele kasvanud,“ lausus ta.