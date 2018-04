ÜLEVAADE | Milliste linnade kinnisvaraturg on varjusurmas?

Mitmes Eesti maakonnakeskuses sisuliselt kinnisvaraturg puudub, kuna neis tehakse vaid üksikud tehingud kuus, kirjutab Pindi Kinnisvara.

Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udam ütles, et paljud maakonnakeskused on nii väikese tehingumahuga, et kinnisvaraturuks oleks neid üksikuid omanikevahetusi palju nimetada.

„Eesti elu on tugevalt Tallinna ja Tartu kaldu kreenis ning üha rohkem kreeni ta vajub, see väljendub tugevalt ka kinnisvaraturul, mis nii mõneski kaunis väikelinnas on täielikus varjusurmas,“ ütles Udam.